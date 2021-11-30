Попова обратилась с просьбой к россиянам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 призвала россиян остаться на новогодние праздники дома и не выезжать за рубеж, пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи», - сказала Попова.

Она пояснила, что ситуация с закрытием границ в мире стремительно меняется. В связи с этим путешественники вместо отдыха могут получить большое количество проблем и потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью.

Ранее ряд стран начал приостанавливать авиасообщение с государствами Африки либо запрещать въезд оттуда после сообщений об обнаружении на юге континента нового штамма коронавируса B.1.1.529 (омикрон), обладающего повышенной способностью к мутации. Также некоторые страны помещают на карантин въезжающих на их территории из районов распространения нового штамма, пишет ТАСС.

ТАСС составил список стран, которые ввели ограничения из-за нового штамма. В частности, Россия ограничила въезд для иностранцев, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Германским авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР. Израиль запретил посещение всех стран Африки, кроме северной части континента.