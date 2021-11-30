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52 минуты назад

Попова обратилась с просьбой к россиянам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 призвала россиян остаться на новогодние праздники дома и не выезжать за рубеж, пишет РИА Новости.

Попова обратилась с просьбой к россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи», - сказала Попова.

Она пояснила, что ситуация с закрытием границ в мире стремительно меняется. В связи с этим путешественники вместо отдыха могут получить большое количество проблем и потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью.

Ранее ряд стран начал приостанавливать авиасообщение с государствами Африки либо запрещать въезд оттуда после сообщений об обнаружении на юге континента нового штамма коронавируса B.1.1.529 (омикрон), обладающего повышенной способностью к мутации. Также некоторые страны помещают на карантин въезжающих на их территории из районов распространения нового штамма, пишет ТАСС.

ТАСС составил список стран, которые ввели ограничения из-за нового штамма. В частности, Россия ограничила въезд для иностранцев, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Германским авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР. Израиль запретил посещение всех стран Африки, кроме северной части континента.

Ограничения также ввели Великобритания, Сингапур, Бахрейн, Италия, Нидерланды, Марокко, Франция, Чехия, Австрия, Малайзия, Саудовская Аравия, Швейцария, Турция, Канада, США, ОАЭ, Египет, Аргентина, Бразилия, Австралия, Венгрия, Южная Корея, Япония, Греция, Румыния, Грузия, Кувейт, Иран, Непал, Мальдивы, Польша, Парагвай, Камбоджа и Сингапур.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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