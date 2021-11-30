В Роспотребнадзоре сообщили об опасности нового «омикрон»-штамма

Новый «омикрон»-штамм коронавируса вызывает серьезные опасения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Поповой, мутации, характерные для этого варианта вируса, повышают его заразность и усиливают проникновение в клетки.

Из-за особенностей нового штамма Роспотребнадзор вынужден ограничить действие ПЦР-тестов 48 часами, объявила Попова.

Меры предосторожности при штамме «омикрон» остаются прежними: это вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и ношение масок, отметила глава Роспотребнадзора.

Попова также рассказала, что ЦНИИ Роспотребнадзора разработал специальный тест для выявления нового штамма COVID-19. При этом она отметила, что в России «омикрон»-штамм пока не выявлен.

Главный санитарный врач России рекомендовала всем прибывающим из стран, где зафиксированы случаи заражения «омикрон»-вариантом, уйти на 14-дневный карантин.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване, единичные случаи заражения зафиксированы в Израиле и Гонконге. ВОЗ назвала новый вариант вируса греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC). Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».