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18 минут назад

Топ-3 вредные советские привычки

Во времена СССР были распространены три опасные гигиенические привычки, к которым приучали многих еще с детства. Некоторые до сих пор их соблюдают, поскольку считают, что сейчас вокруг много всего химического и неестественного, сообщает MedikForum.

Топ-3 вредные советские привычки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первая такая привычка заключается в популярности использования хозяйственного мыла для мытья тела. В советские времена выбор мыльных принадлежностей был не слишком широким, а потому использовали то, что было в доступе. Однако в таком мыле содержатся жирные кислоты, саломаса, щелочи, едкий натрий и канифоль. Эксперты отмечают, что если это мыло попадает в глаза или в рот, то вызывает сильное жжение. Кроме того, хозяйственное мыло могло привести к дерматиту, и на самом деле должно использоваться только для стирки вещей.

Вторая привычка – это применение газеты вместо туалетной бумаги. В краске для газет, которую используют для печати букв и картинок, содержатся хромат и сульфид свинца. При этом свинец является очень опасным для организма, поскольку является токсичным веществом.

Третья – это использование мужских одеколонов со спиртом, чтобы снимать женскую косметику. В качестве средства для снятия макияжа одеколон выбирали, начиная с конца 1940-х годов. Дело в том, что, попадая в глаза, одеколон провоцирует сильное раздражение, а также сильно сушит кожу и слизистые.

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