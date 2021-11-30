Смертельная угроза нависла над жителями многоэтажки в Новосибирске

По многоквартирному дому на улице Ленина в центре Новосибирска пошли трещины после того, как некие предприниматели провели капитальный ремонт в подвале. Россияне боятся обрушения девятиэтажки, сообщает «Сиб.фм».

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По данным портала, коммерческие площади здания №59 на улице Ленина всегда занимали магазины, жители дома давно лишились права на доступ в подвальные помещения — все они были проданы. Новый собственник сделал в подвале ремонт и пустил туда арендаторов.

Смертельная угроза нависла над жителями многоэтажки, когда в 2016 году они заметили трещины на лестничной клетке. Городские чиновники посоветовали гражданам обратиться в суд. Спустя четыре года ситуация обострилась — трещины возникли уже на внешних стенах, появились подозрения, что «поплыл» фундамент. Жители попросили владельца подвала предоставить проектную документацию проведенного там ремонта. Он пообещал показать бумаги, но обещания не выполнил.

Между тем граждане обратились за помощью к генеральному прокурору России Игорю Краснову и написали жалобы в другие инстанции. Жилинспекция в ходе проверки выявила серьезные несоответствия проекту. Владелец подвала должен привести помещения в прежнее состояние до 31 декабря 2021 года. Однако жильцы считают, что внутренних работ недостаточно — нужно укреплять фундамент. Если дом начнет обваливаться, моментально рухнут два подъезда, заявили собеседники «Сиб.фм».