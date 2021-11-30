Непривитым россиянам предложили запретить поездки за рубеж

«Израиль вообще прекратил авиасообщение на две недели со всеми. Это, конечно, перебор, но, как мне кажется, принимая во внимание то, во сколько стран попал вариант «омикрон», я считаю, это вынужденная мера. Главное, что надо сделать — это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих», — заявил эксперт.