Непривитым россиянам предложили запретить поездки за рубеж

Вирусолог Сергей Нетесов предложил ограничить выезды непривитых россиян за рубеж, чтобы не допустить завоз нового штамма коронавируса «омикрон». В беседе с ТАСС член-корреспондент РАН отметил, что на такие меры уже пошли другие страны.
«Израиль вообще прекратил авиасообщение на две недели со всеми. Это, конечно, перебор, но, как мне кажется, принимая во внимание то, во сколько стран попал вариант «омикрон», я считаю, это вынужденная мера. Главное, что надо сделать — это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих», — заявил эксперт.
Нетесов подчеркнул, что, несмотря на отсутствие информации о степени реальной опасности штамма, властям стоит «перестраховаться сейчас», чем переживать последствия того, что меры не стали принимать.
Напомним, что о выявлении нового штамма сообщили 24 ноября британские ученые. Вариант имеет большее число мутаций и предположительно, более заразен и способен «обходить» иммунитет от существующих прививок. Случаи заражения зафиксировали в ЮАР и Гонконге, а позднее — в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах и ряде других государств.
Ранее в ВОЗ предупредили о высоком риске повторного заражения коронавируса при контакте с «омикрон»-штаммом.