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1 час назад

Непривитым россиянам предложили запретить поездки за рубеж

Вирусолог Сергей Нетесов предложил ограничить выезды непривитых россиян за рубеж, чтобы не допустить завоз нового штамма коронавируса «омикрон». В беседе с ТАСС член-корреспондент РАН отметил, что на такие меры уже пошли другие страны.

Непривитым россиянам предложили запретить поездки за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Израиль вообще прекратил авиасообщение на две недели со всеми. Это, конечно, перебор, но, как мне кажется, принимая во внимание то, во сколько стран попал вариант «омикрон», я считаю, это вынужденная мера. Главное, что надо сделать — это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих», — заявил эксперт.

Нетесов подчеркнул, что, несмотря на отсутствие информации о степени реальной опасности штамма, властям стоит «перестраховаться сейчас», чем переживать последствия того, что меры не стали принимать.

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Напомним, что о выявлении нового штамма сообщили 24 ноября британские ученые. Вариант имеет большее число мутаций и предположительно, более заразен и способен «обходить» иммунитет от существующих прививок. Случаи заражения зафиксировали в ЮАР и Гонконге, а позднее — в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах и ряде других государств.

Ранее в ВОЗ предупредили о высоком риске повторного заражения коронавируса при контакте с «омикрон»-штаммом.

Общество,Сергей Нетесов,ВОЗ,РАН,ИТАР-ТАСС,
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