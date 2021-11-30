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1 час назад

Разработан трофей премии Russian Creative Awards

Автономная некоммерческая организация «Креативная экономика» совместно с «Роскультцентром» провели хакатон по созданию концепта трофея национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards при поддержке президентского фонда культурных инициатив в партнерстве с союзом дизайнеров России.

Разработан трофей премии Russian Creative Awards
Фото: Russian Creative AwardsRussian Creative Awards

В конкурсе приняли участие 11 команд из четырех творческих вузов. Студенты разработали 16 идей награды для Russian Creative Awards. По замыслу организаторов, статуэтка должна отражать современное видение креативных индустрий в России и совмещать функциональные и эстетические характеристики.

Команда Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица стала победителем: Егор Елисеев, Евгений Назаров, Дарья Цветкова создали проект награды премии. У статуэтки зеркальная поверхность.

«Наша цель заключалась в создании символа, который бы отражал понимание креативности как целого космоса. Концептуальный образ — семечка-трофей новой метавселенной, символизирующий непрерывный профессиональный рост победителя, позволяющий ему войти в “новую реальность” и посадить на этой метапланете свое креативное ремесло, чтобы оно прорастало в жизнь», — рассказал один из участников победившей команды Егор Елисеев.

В состав жюри, оценивающего проекты, вошли директор «Креативной экономики» Елена Гребенева, генеральный директор федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, президент союза дизайнеров России и вице-президент «Агентства креативных индустрий» Виталий Ставицкий, промышленный дизайнер и руководитель компании SmirnovDesign Сергей Смирнов.

Церемония вручения премии в сфере креативных индустрий России состоится в Москве 18 декабря в концертном зале «Зарядье».

Общество,Дарья Цветкова,Евгений Назаров,Сергей Смирнов,
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