Разработан трофей премии Russian Creative Awards

«Наша цель заключалась в создании символа, который бы отражал понимание креативности как целого космоса. Концептуальный образ — семечка-трофей новой метавселенной, символизирующий непрерывный профессиональный рост победителя, позволяющий ему войти в “новую реальность” и посадить на этой метапланете свое креативное ремесло, чтобы оно прорастало в жизнь», — рассказал один из участников победившей команды Егор Елисеев.