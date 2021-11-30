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17 минут назад

Московская высотка ужаснула россиян

Один из самых высоких жилых домов столицы, ЖК «Дирижабль» в Новых Черемушках, вызвал споры среди пользователей интернета. В комментариях под снимком здания в Facebook-группе «Москва моя» одни подписчики ужаснулись перспективе проживания на верхних этажах столь высокого строения, а другие — назвали его некрасивым.

Московская высотка ужаснула россиян
Фото: ТАССТАСС

«Я все время с ужасом думаю, как там на верхних консольных этажах чувствуют себя жильцы?», «А если лифт сломался или света нет?», «Дирижабль — это что-то массивное и воздушное одновременно, с красотой форм и изгибов», — писали подписчиков.

Кроме того, в комментариях россияне стали публиковать и другие высотки, подчеркивая, что большинство из них — некрасивые.

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При этом некоторые возразили, что жильцов дома, скорее всего, все устраивает. Один из комментаторов отметил, что на верхних этажах можно любоваться городом в любую погоду и в любое время суток — с высоты приятно любоваться ночными огнями Москвы.

Другая пользовательница отметила, что и вовсе не может жить на нижних этажах, потому что для комфортного самочувствия ей необходим обзор из окон.

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