Московская высотка ужаснула россиян

Один из самых высоких жилых домов столицы, ЖК «Дирижабль» в Новых Черемушках, вызвал споры среди пользователей интернета. В комментариях под снимком здания в Facebook-группе «Москва моя» одни подписчики ужаснулись перспективе проживания на верхних этажах столь высокого строения, а другие — назвали его некрасивым.

Фото: ТАСС ТАСС

«Я все время с ужасом думаю, как там на верхних консольных этажах чувствуют себя жильцы?», «А если лифт сломался или света нет?», «Дирижабль — это что-то массивное и воздушное одновременно, с красотой форм и изгибов», — писали подписчиков.

Кроме того, в комментариях россияне стали публиковать и другие высотки, подчеркивая, что большинство из них — некрасивые.

При этом некоторые возразили, что жильцов дома, скорее всего, все устраивает. Один из комментаторов отметил, что на верхних этажах можно любоваться городом в любую погоду и в любое время суток — с высоты приятно любоваться ночными огнями Москвы.