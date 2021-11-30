Мясников назвал главный способ защиты от омикрон-штамма

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, новый штамм коронавируса «омикрон» будет быстро распространяться и защититься от него поможет только ревакцинация. Об этом он заявил «Общественной службе новостей».

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Новый штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Предполагается, что он заразнее всех прежних штаммов. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему статус «варианта, вызывающего обеспокоенность» и оценила глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».

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Мясников отметил, что новый штамм впервые был обнаружен у полностью привитых людей, что говорит о снижении эффективности вакцин и необходимости их доработки.

«И проблема его потенциальная в том, что вакцины покрывают белковый шип полностью, но не справляются со всеми мутациями. Если привести пример: вы можете удержать в руке одну сливу – это легко, две, три – получится, а пять слив будут между пальцами выскальзывать. Слишком много мутаций, поэтому ожидаемый эффект от вакцин будет ниже», – пояснил врач.

По его словам, мутации работают прежде всего на быстрое распространение вируса.

«Это будет штамм с тем же уровнем смертности или даже ниже. Но в абсолютном количестве смертей будет больше, потому что больше людей заразится», – уверен Александр Мясников.

Он назвал единственной возможностью защититься от «омикрона» ревакцинацию. И особенно она важна для пожилых людей, уверен врач.

«У пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с «омикроном», возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин. Эти работы сейчас ведутся», - подчеркнул он.