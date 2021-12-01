Десятки рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Днем 1 декабря 2021 года в столичных аэропортах задержано и отменено более 60 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Согласно данным сервиса, в аэропорту Внуково шесть рейсов задержали и три отменили, в аэропорту Домодедово 15 рейсов задержали и один отменили. Кроме того, в аэропорту Шереметьево 14 рейсов задержали и еще 26 отменили.
Ранее сообщалось, что вторник, 30 ноября 2021 года, стал самым влажным в столице за последние 69 лет, а в Подмосковье установлен суточный рекорд по осадкам. По данным синоптиков, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ после снегопада к утру 1 декабря достигла 7 см.