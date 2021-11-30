Победителями всероссийского конкурса «Твой Ход» стали 200 студентов

Организаторы объявили имена 200 победителей первого всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Каждый победитель получит 1 млн рублей, которые он сможет потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.
Торжественная церемония награждения прошла в парке науки и искусств «Сириус». В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.
«Вы все победители, потому что не побоялись подать заявку на конкурс, испытать себя, и у вас получилось. 200 победителей получат гарантированный миллион для прохождения программ магистратуры в любом российском вузе, а если поступают на бюджетное отделение – потратить его на дополнительное образование, стажировки, научные работы или в качестве вложения в свой бизнес. Но все финалисты и победители получают еще и поездки в рамках программы «Больше, чем путешествие». Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности», – отметил Кириенко.
Также 50 вузам, которые отправили на финал конкурса «Твой Ход» наибольшее количество участников, вручат гранты на 2,5 млн рублей для развития.
«Дорогие конкурсанты, вы уже проделали длинный путь и многого добились. Только вдумайтесь, в самом начале соревнований, на этапе регистрации, вас было больше 560 тысяч. В финал прошла только 1 000 студентов, а победителями стали 200 человек. То есть конкуренция была сумасшедшая, такого не бывает даже среди абитуриентов ведущих вузов мира. На финале я встретил много ребят, которые были победителями, финалистами, участниками других проектов платформы «Россия – страна возможностей». Всего 3.5 года назад Президент России принял решение о создании нашей платформы для того, чтобы каждый мог реализовать свои возможности. И сегодня здесь присутствуют участники конкурсов «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», олимпиады «Я – профессионал», кубка «Управляй!» и многих других проектов. Вы не только сами уже добились многого, вы даете возможности тем людям, которые вокруг вас. И за это вам большое спасибо!» – отметил Комиссаров.
Многие активные участники конкурса «Твой Ход» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России.
Организаторами конкурса выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В нем участвовала 1 000 студентов из 76 регионов страны.
Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций.