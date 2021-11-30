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1 час назад

Российским родителям изменили условия работы

С 30 ноября в России вступили в силу поправки, запрещающие привлекать одиноких родителей детей до 14 лет к работе во внеурочное время без их письменного согласия. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Российским родителям изменили условия работы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о работе с 22:00 до 06:00, сверхурочно, а также в выходные, праздники и нерабочие дни.

Теперь на такие смены без письменного согласия нельзя назначать одиноких мам и пап, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также члена полной семьи, если второй родитель работает вахтовым методом.

Кроме того, это касается обоих родителей троих и более детей до 18 лет, если младшему еще нет 14 лет.

Ранее в РФ одинокие родители начали получать детское пособие, размер которого может составлять восемь тысяч (и даже больше).

Эту ежемесячную выплату с 1 июля 2021 года можно оформить на детей от восьми до 17 лет. Выплату ввели для одиноких родителей и тех, кто имеет право на алименты (и только если семья нуждается в господдержке - имеет низкий доход, максимум одну машину и не более 24 квадратных метров на человека). Для назначения пособия ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения.

Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ и жить в России.

Размер пособия равен 50 процентам прожиточного минимума (ПМ) для детей в регионе проживания, он индексируется в начале каждого года. К примеру, в Москве в 2021 году прожиточный минимум ребенка составляет 15 582 рубля, поэтому пособие равняется 7 791 рублю. В Хабаровском крае детский ПМ равен 17 114 рублям, а выплата - 8 557 рублям.

Если у одинокого родителя несколько детей, пособие будет выплачиваться на каждого ребенка.

Выплата назначается на один год и продлевается по заявлению. Для ее получения необходимо подать электронное заявление через портал Госуслуг или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства. В фонде подчеркнули, что подать нужно только заявление: ПФР сам запросит у госорганов необходимые данные о семье.

Общество,Пенсионный фонд РФ,Парламентская газета,
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