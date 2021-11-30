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51 минуту назад

Въехавшего с шашкой на коне в пятерочку мужчину сняли на видео

С шашкой и верхом на коне —таким образом мужчина решил заехать в «Пятерочку» в Курчатовском районе Курской области.Видео публикует telegram-канал « 360tv»,

Как рассказал наездник, «лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента». Мужчину в супермаркет не пустили вместе с конем и им пришлось уйти, но он продолжил кататься рядом с магазином

Конечно же, ему отказали. Однако он все равно продолжил кататься рядом с магазином. Судя во всему, ездок был пьян, но от освидетельствования отказался.

Мужчину задержали, завели административное дело и изъяли шашку.

Общество,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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