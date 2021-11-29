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27 минут назад

Гинцбург пошутил о «полезных» побочных явлениях от вакцинации

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург во время получения премии Федерации еврейских общин «Скрипач на крыше» за вклад в эпидемиологию пошутил о побочных явлениях вакцины, от которой «растут волосы у мужчин».

Гинцбург пошутил о побочных явлениях от вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — сказал учёный, его слова приводит РИА Новости.

Церемония проходит в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Ранее Гинцбург объявил об отсутствии побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавируса.

Общество,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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