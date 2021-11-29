Гинцбург пошутил о побочных явлениях от вакцинации

«За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — сказал учёный, его слова приводит РИА Новости.