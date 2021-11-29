В России начали отменять ковид-ограничения

В Крыму разрешат заведениям общественного питания работать в ночное время, а кинотеатрам увеличить наполняемость залов. Такое решение принял глава республики Сергей Аксенов в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

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«Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%», - написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет снова смогут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте.

Изменения вступят в силу 1 декабря.

Как отметил Аксенов, решения приняты на основании снижения темпов заболеваемости в Крыму. При этом он подчеркнул, что при ухудшении эпидемиологической обстановки власти региона будут ужесточать ограничения.