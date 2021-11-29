В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
56 минут назад

Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Народный артист России, композитор Максим Дунаевский в эфире передачи «Ты не поверишь!» рассказал, что женился на музыковеде Алле Новоселовой, пишет Утро.ру.

Максим Дунаевский женился в восьмой раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новоселова младше супруга на 35 лет. Не так давно музыкант говорил, что не планирует жениться на своей новой избраннице, назвав законный брак ненужным официозом.

76-летний Дунаевский не планирует заводить детей, так как, по его мнению, отец должен успеть поставить ребенка на ноги.

У Дунаевского, который до этого был женат семь раз, есть трое взрослых детей: сын Дмитрий и две дочери - Алина и Полина.

Его женами были Наталья Андрейченко, Нина Спада, Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, Ольга Данилова, Ольга Шеронова и Марина Рождественская, на которой композитор был женат дольше всего – 20 лет.

Общество,Марина Рождественская,Ольга Данилова,Наталья Леонова,Наталья Андрейченко,Максим Дунаевский,Ytro.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители