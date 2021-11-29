Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Народный артист России, композитор Максим Дунаевский в эфире передачи «Ты не поверишь!» рассказал, что женился на музыковеде Алле Новоселовой, пишет Утро.ру.
Новоселова младше супруга на 35 лет. Не так давно музыкант говорил, что не планирует жениться на своей новой избраннице, назвав законный брак ненужным официозом.
76-летний Дунаевский не планирует заводить детей, так как, по его мнению, отец должен успеть поставить ребенка на ноги.
У Дунаевского, который до этого был женат семь раз, есть трое взрослых детей: сын Дмитрий и две дочери - Алина и Полина.
Его женами были Наталья Андрейченко, Нина Спада, Наталья Леонова, Регина Темирбулатова, Елена Дунаевская, Ольга Данилова, Ольга Шеронова и Марина Рождественская, на которой композитор был женат дольше всего – 20 лет.