Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Народный артист России, композитор Максим Дунаевский в эфире передачи «Ты не поверишь!» рассказал, что женился на музыковеде Алле Новоселовой, пишет Утро.ру.

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Новоселова младше супруга на 35 лет. Не так давно музыкант говорил, что не планирует жениться на своей новой избраннице, назвав законный брак ненужным официозом.

76-летний Дунаевский не планирует заводить детей, так как, по его мнению, отец должен успеть поставить ребенка на ноги.

У Дунаевского, который до этого был женат семь раз, есть трое взрослых детей: сын Дмитрий и две дочери - Алина и Полина.