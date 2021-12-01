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43 минуты назад

«Железная девочка»: вдова Градского на прощании поразила его поклонников

Поведение вдовы Александра Градского, 37-летней модели Марины Коташенко, во время церемонии прощания с мужем поразило его поклонников. Зрители восхитились стойкостью молодой женщины. Они заключили, что Коташенко достойно переживает горе, и назвали вдову Градского «железной девочкой», передаёт присутствующий на гражданской панихиде журналист NEWS.ru.

Вдова Градского на прощании поразила его поклонников
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Марина кажется такой хрупкой блондинкой, но внутри, видимо, есть стержень. Не зря же Александр Борисович выбрал её и прожил с ней 17 лет. Железная девочка! — выразила своё мнение одна из поклонниц артиста.

Зрительница добавила, что рядом с Мариной, сидящей в первом ряду театра «Градский холл», прямо возле сцены с гробом её мужа, постоянно находятся друзья и коллеги артиста: певец Александр Розенбаум, композитор Алексей Рыбников, возглавивший театр после смерти Градского, и др.

Ранее сообщалось, что в театре «Градский холл» началась церемония прощания с народным артистом России Александром Градским. NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию гражданской панихиды. После её завершения Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

Общество,Марина Коташенко,Алексей Рыбников,Александр Розенбаум,Александр Градский,
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