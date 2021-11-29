Самая красивая девушка Татарстана представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова поедет на конкурс «Мисс Вселенная — 2021» от России. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте конкурса «Мисс Россия».

Фото: miss_russia_org miss_russia_org

В 2019 году Арабову признали самой красивой девушкой Татарстана. Как представительница республики она участвовала во всероссийском конкурсе красавиц в том же году и получила титул второй вице-мисс. В 2020 году конкурс «Мисс Россия» не проводился из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2021 году смотр красавиц пока не проводился, организаторы не обозначили его сроки.

Арабова отправится в Израиль, где пройдет «Мисс Вселенная — 2021», 1 декабря. До финала конкурса, который состоится 12 декабря, ей предстоит участвовать в многочисленных мероприятиях и фотосъемках. В рамках конкурса национальных костюмов Арабова представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.

Девушка родилась в Казани, училась играть на флейте в музыкальной школе и участвовала во всероссийских музыкальных фестивалях, профессионально занималась плаванием. Сейчас Арабова живет в Москве и учится на юридическом факультете Финансового Университета при Правительстве РФ.