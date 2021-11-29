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37 минут назад

Самая красивая девушка Татарстана представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова поедет на конкурс «Мисс Вселенная — 2021» от России. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте конкурса «Мисс Россия».

Самая красивая девушка Татарстана представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»
Фото: miss_russia_orgmiss_russia_org

В 2019 году Арабову признали самой красивой девушкой Татарстана. Как представительница республики она участвовала во всероссийском конкурсе красавиц в том же году и получила титул второй вице-мисс. В 2020 году конкурс «Мисс Россия» не проводился из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2021 году смотр красавиц пока не проводился, организаторы не обозначили его сроки.

Арабова отправится в Израиль, где пройдет «Мисс Вселенная — 2021», 1 декабря. До финала конкурса, который состоится 12 декабря, ей предстоит участвовать в многочисленных мероприятиях и фотосъемках. В рамках конкурса национальных костюмов Арабова представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.

Девушка родилась в Казани, училась играть на флейте в музыкальной школе и участвовала во всероссийских музыкальных фестивалях, профессионально занималась плаванием. Сейчас Арабова живет в Москве и учится на юридическом факультете Финансового Университета при Правительстве РФ.

Конкурс «Мисс Вселенная — 2020» прошел 17 мая 2020 года. Победительницей стала представляющая Мексику Андреа Меза. Россию на конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия — 2019» Алина Санько. Она не смогла войти в топ-21 конкурсанток и дойти до финала конкурса. В «Мисс Вселенная» в 2019 году девушка участвовать не смогла, так как вовремя не получила визу.

Общество,Алина Санько,Андреа Меза,Финансовый университет,
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