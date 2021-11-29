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1 час назад

Композитор Рыбников временно возглавил "Градский холл"

Временным художественным руководителем театра «Градский холл» назначен народный артист России композитор Алексей Рыбников. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Алексей Рыбников временно возглавил "Градский холл"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рыбников сказал, что считает своим долгом подставить плечо коллегам в непростой ситуации. Композитор подчеркнул, что был потрясен известием о кончине Градского.

«Это ярчайшая творческая личность. Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов, когда он ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта. Многие годы Александр был моим другом», — рассказал Рыбников.

Театр с момента основания возглавлял народный артист России Александр Градский, он скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Сообщалось, что ему стало плохо дома, он попросил помощи у родных, а затем потерял сознание. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт и находился в реанимации.

В последние месяцы жизни музыкант продолжал работать и сниматься в шоу «Голос», несмотря на то что давно плохо себя чувствовал. На съемочную площадку его доставляли на носилках.

Алексей Рыбников — советский и российский композитор, народный артист Российской Федерации, председатель совета Союза композиторов России, театральный художественный руководитель и продюсер, автор знаменитых рок-опер «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии Президента Российской Федерации.

Общество,Алексей Рыбников,Александр Градский,
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