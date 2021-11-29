Алексей Рыбников временно возглавил "Градский холл"

Временным художественным руководителем театра «Градский холл» назначен народный артист России композитор Алексей Рыбников. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Рыбников сказал, что считает своим долгом подставить плечо коллегам в непростой ситуации. Композитор подчеркнул, что был потрясен известием о кончине Градского.

«Это ярчайшая творческая личность. Его искусство стало настоящим открытием в начале 1970-х годов, когда он ворвался в музыкальный мир советской эпохи, ломая все устои и на полвека утвердив свои правила великого музыканта. Многие годы Александр был моим другом», — рассказал Рыбников.

Театр с момента основания возглавлял народный артист России Александр Градский, он скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Сообщалось, что ему стало плохо дома, он попросил помощи у родных, а затем потерял сознание. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт и находился в реанимации.

В последние месяцы жизни музыкант продолжал работать и сниматься в шоу «Голос», несмотря на то что давно плохо себя чувствовал. На съемочную площадку его доставляли на носилках.