Медведев призвал не допустить появления этнических анклавов в России

России необходимы дополнительные меры для того, чтобы не допустить изоляции и маргинализации мигрантов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

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«Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов, а примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности», — подчеркнул Медведев.

Особую опасность, по его словам, представляют организованные этнические группировки. Он отметил, что бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана привел к «всплеску преступности, конфликтам на национальной и религиозной почве», а также социальному напряжению. В России, считает он пора подумать «над повышением государственного контроля в сфере миграции».

«Мы меры в этом направлении предпринимаем, предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.