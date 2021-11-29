Чем опасны новогодние елки

Новогодние елки могут упасть на людей из-за сильного ветра, а праздничные декорации — загореться. Какие опасности несут новогодние красавицы, рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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Согласно сообщению на сайте института, ежегодно в России регистрируются случаи травматизма среди взрослых и детей, связанные с падением на них слабо укрепленных широкоформатных декораций и елей из-за ветра и обледенения. Кроме того, при нарушений требований безопасности конструкции могут загораться, в том числе и из-за неверного обращения с пиротехническими средствами.

В прошлом году подобные чрезвычайные происшествия происходили в Вологде, Воронеже, Владивостоке, Иваново, Иркутске, Костроме, Петрозаводске, Рязани и Санкт-Петербурге.