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Вирусолог Скулачёв высказался о штамме «омикрон»

RT на русском
56 минут назад

Вирусолог Максим Скулачёв высказался о штамме «омикрон».

Вирусолог Скулачев высказался о штамме «омикрон»
Фото: APAP

«Было ожидание, что следующий вариант коронавируса появится на основе «дельты» и будет похож на неё, соответственно. Но «омикрон» — независимый товарищ», — заявил он в беседе с Life.ru.

Эксперт выразил надежду, что иммунный ответ будет сохранён, так как от COVID-19 уже есть «кросс-защита», если человек переболел другими видами инфекции.

Вместе с тем, Скулачёв отметил, что в скором времени специалисты выяснят, подвержены ли заражению «омикроном» переболевшие другими штаммами.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

Общество,Евгений Тимаков,Максим Скулачев,
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