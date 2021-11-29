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Умер создатель мультфильма о коте Леопольде

Lenta.ru
59 минут назад

Умер российский мультипликатор Константин Романенко. Об этом сообщает KP.RU.

Умер создатель мультфильма о коте Леопольде
Фото: YoutubeYoutube

72-летний создатель мультфильма о коте Леопольде ушел из жизни 18 ноября, однако известно об этом стало лишь сейчас. Во время отдыха на даче в деревне Труфановка Романенко почувствовал себя плохо и потерял сознание. К нему приехала скорая помощь, но медики не смогли его спасти. Причиной смерти мультипликатора стал разрыв аневризмы в мозгу.

«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из "День рождения кота Леопольда", где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала жена Константина Романенко Ксения.

Помимо мультфильмов про кота Леопольда Романенко работал нал картинами «Раз ковбой, два ковбой», «Бюро находок», «Великолепный Гоша», «Северная сказка» и «Филипок».

Общество,Константин Романенко,
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