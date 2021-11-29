Умер создатель мультфильма о коте Леопольде

«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из "День рождения кота Леопольда", где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала жена Константина Романенко Ксения.