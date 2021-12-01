В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

В Москве затянулось прощание с Градским. Машину с гробом задержали из-за долгих аплодисментов

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским. Попрощаться с артистом приехало много людей, из-за чего церемония затянулась. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На церемонии прощания, которая началась в 10 утра, очень много народу. Сама атмосфера на мероприятии трогательная. Несмотря на то, что в последнее время мы простились со многими известными личностями, похороны Градского в этой связи особенно выделяются. На церемонии присутствовали продюсер Константин Эрнст, певец Григорий Лепс, телеведущая Лариса Гузеева, солист группы „Моральный кодекс“ Сергей Мазаев и другие», — отметил сотрудник агентства.

Он также уточнил, что прощание с Градским затянулось. «Все очень переживают из-за смерти певца. Аплодисменты [аплодисментами провожают в последний путь артистов, певцов, деятелей искусства] длятся уже 10 минут. Из-за этого машина не может отъехать», — прокомментировал он.

Семья певца запретила снимать саму церемонию прощания с композитором внутри помещения. Однако URA.RU удалось запечатлеть момент, когда гроб с телом выносят из здания. Композитора проводили на Ваганьковское кладбище.

Сын Градского сообщил о риске потерять театр актера

Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске (Челябинская область). Его не стало в ночь на 28 ноября этого года. Артист умер в возрасте 72 лет. Ранее Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким певца.

Общество,Видео,Сергей Мазаев,Константин Эрнст,Александр Градский,Григорий Лепс,Лариса Гузеева,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители