В Москве проходит церемония прощания с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским. Попрощаться с артистом приехало много людей, из-за чего церемония затянулась. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На церемонии прощания, которая началась в 10 утра, очень много народу. Сама атмосфера на мероприятии трогательная. Несмотря на то, что в последнее время мы простились со многими известными личностями, похороны Градского в этой связи особенно выделяются. На церемонии присутствовали продюсер Константин Эрнст, певец Григорий Лепс, телеведущая Лариса Гузеева, солист группы „Моральный кодекс“ Сергей Мазаев и другие», — отметил сотрудник агентства.

Он также уточнил, что прощание с Градским затянулось. «Все очень переживают из-за смерти певца. Аплодисменты [аплодисментами провожают в последний путь артистов, певцов, деятелей искусства] длятся уже 10 минут. Из-за этого машина не может отъехать», — прокомментировал он.

Семья певца запретила снимать саму церемонию прощания с композитором внутри помещения. Однако URA.RU удалось запечатлеть момент, когда гроб с телом выносят из здания. Композитора проводили на Ваганьковское кладбище.