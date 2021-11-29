Умер режиссер Владимир Наумов

На 94-ом году жизни скончался народный артист СССР, режиссер фильмов «Тегеран-43» и «Бег» Владимир Наумов. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.
«Владимир Наумов умер сегодня», - заявил представитель Союза кинематографистов.
При этом он не уточнил причину смерти режиссера. Информации о дате и месте прощания также пока нет.
Одними из самых известных работ режиссера стали фильм «Тегеран-43» и снятая по роману Михаила Булгакова картина «Бег». Владимир Наумов также поставил фильмы «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки». Кроме того Наумов писал сценарии и занимался преподавательской деятельностью.
Ранее стало известно о смерти советской и российской актрисы Нины Агаповой. Известность актрисе, которая умерла в 95 лет, принесли картины «Дайте жалобную книгу», «Старики-Разбойники» и «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова и «12 стульев» Леонида Гайдая.