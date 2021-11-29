Умерла актриса Валентина Иванова

Валентина Иванова, советская и российская актриса, долгое время прослужившая в Театре имени М. Н. Ермоловой, умерла в возрасте 77 лет, cообщила пресс-служба театра. Причина смерти не называется. Актриса скончалась 22 ноября, пишет News.ru.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря, — сказано в сообщении.

Руководство и труппа театра выразили соболезнования семье и коллегам артистки.

Валентина Иванова родилась в 1944 году, в 1968 стала выпускницей ГИТИСа. Актриса известна по ролям в таких спектаклях nеатра Ермоловой, как «Измена», «Утиная охота», «Конец — делу венец», «По соседству мы живём», «Теория невероятности».