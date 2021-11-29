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Умерла актриса Ермоловского театра Валентина Иванова

Газета.Ruиещё 19
17 минут назад

Валентина Иванова, советская и российская актриса, долгое время прослужившая в Театре имени М. Н. Ермоловой, умерла в возрасте 77 лет, cообщила пресс-служба театра. Причина смерти не называется. Актриса скончалась 22 ноября, пишет News.ru.

Умерла актриса Валентина Иванова
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря, — сказано в сообщении.

Руководство и труппа театра выразили соболезнования семье и коллегам артистки.

Валентина Иванова родилась в 1944 году, в 1968 стала выпускницей ГИТИСа. Актриса известна по ролям в таких спектаклях nеатра Ермоловой, как «Измена», «Утиная охота», «Конец — делу венец», «По соседству мы живём», «Теория невероятности».

Снималась Валентина Иванова и в кино, более всего она запомнилась телезрителям по дебютной роли в любимым многими советскими гражданами мини-сериале 1968 года «Угрюм-река». В нём она исполнила роль Нины Куприяновой. Кроме того, Иванова принимала участие в таких фильмах, как «Дама с попугаем», «Сёстры», снималась в эпизоде сериала «Солдаты».

Общество,Валентина Иванова,
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