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В Германии могут отменить визы для россиян младше 25 лет

Елена Прошина
31 минуту назад

Новое правительство Германии планирует создать безвизовый режим для россиян до 25 лет. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на координатора властей ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Йохан Заатхоф, для этого нововведения чиновникам потребуется провести консультации с Евросоюзом.

В Германии могут отменить визы для ряда россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пункт содержится в коалиционном договоре светофорной коалиции, которая должна прийти к власти уже в декабре 2021 года. По словам Заатхофа, введение безвизового режима углубит связи между гражданами двух стран, а инициатива направлена в первую очередь на объединение людей.

Инициативу правительства одобрили в Восточном комитете немецкой экономики. В свое время бизнес-сообщество Германии подсчитывало ущерб от существования визового режима между ЕС и РФ. Опрос комитета в 2011 году показал, что сумма затрат на получение виз для граждан Германии и России составляет примерно €162 млн в год, а введение частично-безвизового режима поможет его снизить.

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Несмотря на углубление отношений с Россией, Германия продолжает придерживаться общеевропейской политики по вопросам Украины и общего направления политики. По этой причине, перед принятием решения властям придется проконсультироваться с соответствующими органами Евросоюза.

Напомним, что переговоры по визовым вопросам между Россией и Германией были приостановлены в 2014 году, после того как Крым присоединился к РФ. При этом до украинского кризиса Берлин активно обсуждал возможности упрощения процедуры въезда граждан из РФ, а Германо-российский форум выступал за введение безвизового режима между европейскими государствами и Россией еще в 2013 году.
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