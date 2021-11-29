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«Нечисть драпает»: женщина вышла на пикет против Моргенштерна. Видео

Александр Кузьмин
45 минут назад

У ночного клуба Gipsy женщина устроила пикет против рэпера Моргенштерна, который должен был там выступать. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший снятую очевидцем запись.

Противница творчества российского рэп-исполнителя стояла с плакатом, надпись на котором гласила «Моргенштерн улетел. Нечисть драпает. Кто следующий?». При этом в руках у нее также был флаг цвета георгиевской ленточки.

Напомним, концерт Алишера Моргенштерна в Gipsy должен был состояться 26 ноября, но был отменен. Накануне стало известно, что музыкант покинул страну.

Общество,Видео,Алишер Моргенштерн,RT на русском,
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