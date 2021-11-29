У ночного клуба Gipsy женщина устроила пикет против рэпера Моргенштерна, который должен был там выступать. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший снятую очевидцем запись.
Противница творчества российского рэп-исполнителя стояла с плакатом, надпись на котором гласила «Моргенштерн улетел. Нечисть драпает. Кто следующий?». При этом в руках у нее также был флаг цвета георгиевской ленточки.
Напомним, концерт Алишера Моргенштерна в Gipsy должен был состояться 26 ноября, но был отменен. Накануне стало известно, что музыкант покинул страну.