Застрявшая в ЮАР россиянка рассказала о безвыходном положении

Туристка Екатерина Ганина рассказала, что многие россияне застряли в ЮАР после отмены авиасообщения: сейчас туристы боятся покупать билеты из-за риска отмены рейсов. Об этом сообщают «Известия».

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Из-за распространения в Южной Африке омикрон-штамма коронавируса Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Эта мера распространяется на иностранцев, живущих в Гонконге и перечисленных африканских странах, а также на иностранцев, которые побывали там в течение десяти дней перед планируемым въездом в РФ.

Для россиян, возвращающихся из этих стран, будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус.

Ганина рассказала, что ее обратный вылет был запланирован на 29 ноября. За два дня до этого «Турецкие авиалинии» отменили рейс, так как Турция закрыла авиасообщение со страной.

«Деньги за эти билеты вернуть невозможно. <…> Буквально сегодня появилась информация о том, что, к сожалению, не гражданам Евросоюза нельзя вообще даже на борт попасть. Что делать дальше - не очень ясно, потому что какие бы билеты не купили, есть риск, что авиакомпания отменит перелет», - подчеркнула туристка.

Новый штамм коронавируса, выявленный в странах на юге Африки, содержит 32 мутации, многие из которых, по мнению ученых, повышают его заразность и устойчивость к вакцинам.