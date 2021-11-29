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Россиян предупредили о штрафах за мусор в подъезде

Елена Прошина
20 минут назад

За мусор в подъезде жилых домов, а также нарушение правил пожарной безопасности или санитарных норм жильцам грозят штрафы до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович, пишет РИА Недвижимость.

Россиян предупредили о штрафах за мусор в подъезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Штраф за строительный мусор будет достигать от 1 до 2 тысяч рублей. Если мусор представляет собой легковоспламеняющиеся предметы, жильцу припишут дополнительные санкции за нарушение правил пожарной безопасности. Размер штрафа увеличится на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Общие расходы могут составить 5 тысяч рублей, пояснил Татарович.

По его словам, если соседи долгое время не будут убирать мусор, то жильцы вправе обратиться в ТСЖ или управляющую компанию. Организация будет обязана провести с нарушителями беседу и зафиксировать нарушения.

Если требования УК игнорируются, соседям следует обратиться в региональный Роспотребнадзор с заявлением, указав номер квартиры и периодичность нарушений. В доказательство своих слов необходимо приложить фото- или видеодоказательства и обращение в УК. Тогда ведомство проведет проверку. Также можно обратиться в пожарную инспекцию, указал юрист.

Татарович отметил, что жильцов можно привлечь к ответственности и в том случае, если они оставляют мусорные пакеты возле своей квартиры. Им грозит дополнительный штраф за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на сумму от 2 до 3 тысяч рублей.

Общество,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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