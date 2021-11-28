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Кремль: Общероссийский траур по погибшим шахтерам не планируется

Елена Прошина
8 минут назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перспективах проведения общенациональных траурных мероприятий в память шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Его слова приводит ТАСС.

Кремль: Общероссийский траур по погибшим шахтерам не планируется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не планируется», - заявил Песков.

Трагедия произошла утром 25 ноября на угледобывающей шахте «Листвяжная» в поселке Грамотеино, расположенном вблизи города Белова в Кемеровской области. По предварительной версии, в одной из галерей, где добывается уголь, произошел взрыв метана, после которого начался пожар.

В результате ЧП пострадали в общей сложности 126 человек. 51 человек погиб. Согласно официальным данным, на текущий момент в медучреждениях региона находятся 63 пострадавших, включая 17 горноспасателей. В ходе поисково-спасательной операции из шахты на поверхность подняты тела 11 погибших, среди которых три принадлежат горноспасателям.

Общество,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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