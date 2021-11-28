Появились подробности госпитализации Градского

В крови Александра Градского нашли большое количество антител к коронавирусу. Анализы у народного артиста, скончавшегося на 73 году жизни, взяли при госпитализации в больницу, сообщает источник KP.RU. При этом тест на COVID показал отрицательный результат.

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Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.