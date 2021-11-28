В Госдуме придумали новые правила выдачи QR-кодов

«Какая связь между кодами и заболеваемостью? Вирус его испугается? Вакцинированные так же заболевают, так же переносят вирусы. А по Спутнику опубликована статистика так же, как по Пфайзеру? По коды в ресторан нельзя, а в метро и гипермаркет можно без кода…». Люди путаются».