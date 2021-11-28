В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

В Госдуме придумали новые правила выдачи QR-кодов

Майк Габриелян
33 минуты назад

В Госдуме предложили выдавать QR-коды по наличию определенного количества антител. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

В Госдуме придумали новые правила выдачи QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы предлагаем выдавать QR-коды по количеству антител и, соответственно, по определенным требованиям выдавать эти QR-коды. Это сразу снимет миллионы вопросов, которые задают люди. Потому что они как раз генерируются вот из-за таких проблем», — сказал Леонов.

Особо опасен: Первая страна в мире закрыла границы из-за штамма «омикрон»

По его словам, не все переболевшие получают QR-код, есть «огромное количество» людей, переболевших неофициально.

«Другая проблема очень важная, когда у человека очень высокий титр антител и вот у него подходит ревакцинация. А ему врач говорит - слушай. У тебя просто запредельный титр антител», - сказал Леонов.

Он отметил, что ревакцинацию в таком случае «даже опасно делать».

«Но никто ему QR-код не продлевает. И мы второе предложение вносим - давайте продлевать QR-код по количеству антител, если человеку не нужна ревакцинация», - отметил депутат.

Кроме того, Леонов считает, что сертификат о вакцинации надо называть «паспортом здоровья», а не QR-кодами.

При этом многие россияне не видят логики в действиях властей. Один из слушателей радио «КП» задал парламентарию такой вопрос:

«Какая связь между кодами и заболеваемостью? Вирус его испугается? Вакцинированные так же заболевают, так же переносят вирусы. А по Спутнику опубликована статистика так же, как по Пфайзеру? По коды в ресторан нельзя, а в метро и гипермаркет можно без кода…». Люди путаются».

Другой слушатель отметил, что для QR –кодов необходимы смартфоны.

«Дискриминация жуткая, потому что у большинства - я вот в провинции живу - представьте себе, почти ни у кого из старшего поколения нет, мягко выразимся, смартфонов. То есть, какой там QR-код и т.д.?» - задал он вопрос.

Ранее в ВОЗ призвали не паниковать из-за штамма «омикрон».

Общество,Сергей Леонов,Pfizer,ВОЗ,Госдума,Комсомольская правда,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители