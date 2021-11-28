В Госдуме придумали новые правила выдачи QR-кодов

В Госдуме предложили выдавать QR-коды по наличию определенного количества антител. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
«Мы предлагаем выдавать QR-коды по количеству антител и, соответственно, по определенным требованиям выдавать эти QR-коды. Это сразу снимет миллионы вопросов, которые задают люди. Потому что они как раз генерируются вот из-за таких проблем», — сказал Леонов.
По его словам, не все переболевшие получают QR-код, есть «огромное количество» людей, переболевших неофициально.
«Другая проблема очень важная, когда у человека очень высокий титр антител и вот у него подходит ревакцинация. А ему врач говорит - слушай. У тебя просто запредельный титр антител», - сказал Леонов.
Он отметил, что ревакцинацию в таком случае «даже опасно делать».
«Но никто ему QR-код не продлевает. И мы второе предложение вносим - давайте продлевать QR-код по количеству антител, если человеку не нужна ревакцинация», - отметил депутат.
Кроме того, Леонов считает, что сертификат о вакцинации надо называть «паспортом здоровья», а не QR-кодами.
При этом многие россияне не видят логики в действиях властей. Один из слушателей радио «КП» задал парламентарию такой вопрос:
«Какая связь между кодами и заболеваемостью? Вирус его испугается? Вакцинированные так же заболевают, так же переносят вирусы. А по Спутнику опубликована статистика так же, как по Пфайзеру? По коды в ресторан нельзя, а в метро и гипермаркет можно без кода…». Люди путаются».
Другой слушатель отметил, что для QR –кодов необходимы смартфоны.
«Дискриминация жуткая, потому что у большинства - я вот в провинции живу - представьте себе, почти ни у кого из старшего поколения нет, мягко выразимся, смартфонов. То есть, какой там QR-код и т.д.?» - задал он вопрос.