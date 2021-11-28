Кредиты, сайты и экология: какие законы вступят в силу в декабре

Россиянам будет обеспечен бесплатный доступ к социально значимым сайтам, банки больше не смогут тайно оформлять дополнительные услуги на заемщика, а иностранцам придется регистрировать свои отпечатки пальцев, фотографии и доказывать, что у них нет инфекций. Эти и другие правила вступят в силу с 1 декабря. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, какие законы вступят в силу с декабря этого года. По его словам, "в последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения".
Володин отметил, что "станет легче зарегистрировать рождение ребенка". При этом регистрация актов гражданского состояния, в том числе рождение ребенка, теперь возможна в любых загсах. В перечень сайтов с бесплатным доступом вошли порталы госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, портал Госуслуг.
В начале июля этого года российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. В документе отмечается, что остальные подобные ресурсы с бесплатным доступом должна определять специальная правительственная комиссия. В начале ноября Минцифры России разработало критерии включения таких ресурсов в список социально значимых. В него могут попасть ресурсы, которые направлены на "духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет". Среди критериев - доменная зона (.ru; .рф; .su; .дети; .рус), управление сайтом (должно быть оформлено на российское юрлицо), язык (основной - руский), а также предоставление программных средств (этим должны заниматься российские юрлица). В то же время будут учитываться участие государства в управлении сайтом, количество рекламы, платные услуги и "наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов". Список социально значимых ресурсов может меняться не чаще двух раз в год.
В отдельную категорию законов Володин выделил изменения, связанные с финансовой сферой.
"Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды", - подчеркнул спикер Госдумы.
Отмечается, что блокировать будут сайты, которые вводят "пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями" и предлагают "финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе".
Володин отметил и другое нововведение, которое "защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг".
"Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями", - написал парламентарий на своем канале.
Закон, который запрещает банкам навязывать клиентам допуслуги при оформлении потребительских кредитов , был принят Госдумой в середине июня.
"Банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную уплату страховых взносов на весь срок кредитования", - отмечалось в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.
"Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать", - подчеркнул Володин в своем Telegram-канале.
Помимо этого, с 1 декабря все иностранцы, которые приезжают в Россию более чем на три месяца, должны регистрировать свои отпечатки пальцев, фотографироваться и проходить процедуру медосвидетельствования.
"Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости", - говорится в посте Володина.
Также в силу вступит закон, защищающий окружающую среду. Так, власти наснут вести госучет выбросов парниковых газов на территории России. Кроме того, будут установлены целевые показатели сокращения таких выбросов и оказана "поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов".