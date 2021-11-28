Кредиты, сайты и экология: какие законы вступят в силу в декабре

Россиянам будет обеспечен бесплатный доступ к социально значимым сайтам, банки больше не смогут тайно оформлять дополнительные услуги на заемщика, а иностранцам придется регистрировать свои отпечатки пальцев, фотографии и доказывать, что у них нет инфекций. Эти и другие правила вступят в силу с 1 декабря. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, какие законы вступят в силу с декабря этого года. По его словам, "в последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения".

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Бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Володин отметил, что "станет легче зарегистрировать рождение ребенка". При этом регистрация актов гражданского состояния, в том числе рождение ребенка, теперь возможна в любых загсах. В перечень сайтов с бесплатным доступом вошли порталы госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, портал Госуслуг.

В начале июля этого года российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. В документе отмечается, что остальные подобные ресурсы с бесплатным доступом должна определять специальная правительственная комиссия. В начале ноября Минцифры России разработало критерии включения таких ресурсов в список социально значимых. В него могут попасть ресурсы, которые направлены на "духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет". Среди критериев - доменная зона (.ru; .рф; .su; .дети; .рус), управление сайтом (должно быть оформлено на российское юрлицо), язык (основной - руский), а также предоставление программных средств (этим должны заниматься российские юрлица). В то же время будут учитываться участие государства в управлении сайтом, количество рекламы, платные услуги и "наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов". Список социально значимых ресурсов может меняться не чаще двух раз в год.

Изменения в финансовой сфере

В отдельную категорию законов Володин выделил изменения, связанные с финансовой сферой.

"Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды", - подчеркнул спикер Госдумы.

Отмечается, что блокировать будут сайты, которые вводят "пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями" и предлагают "финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе".

Володин отметил и другое нововведение, которое "защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг".

"Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями", - написал парламентарий на своем канале.

Закон, который запрещает банкам навязывать клиентам допуслуги при оформлении потребительских кредитов , был принят Госдумой в середине июня.

"Банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную уплату страховых взносов на весь срок кредитования", - отмечалось в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

"Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать", - подчеркнул Володин в своем Telegram-канале.

Другие законы

Помимо этого, с 1 декабря все иностранцы, которые приезжают в Россию более чем на три месяца, должны регистрировать свои отпечатки пальцев, фотографироваться и проходить процедуру медосвидетельствования.

"Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости", - говорится в посте Володина.