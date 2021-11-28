Какие изменения ждут россиян в декабре

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в декабре. Информация опубликована в его Telegram-канале.

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Володин рассказал о начале досудебной блокировки сайтов с рекламой финансовых пирамид, доступе к социально значимым для граждан сервисам, ответственности за продажу немаркированной продукции и начале действия мер по ограничению выбросов парниковых газов.

С декабря доступ к социально значимым сайтам, например к порталам госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг, станет бесплатным.

Сайты с рекламой финансовых пирамид будут блокироваться без судебных решений. Вступают в силу и другие законодательные нормы, связанные с финансовой сферой. Банки больше не смогут требовать наличия неснижаемого остатка на счету заемщика, а от дополнительных нефинансовых услуг можно будет отказаться в течение 14 рабочих дней после заключения кредитного договора.