Какие изменения ждут россиян в декабре

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Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

Lenta.ru
28 минут назад

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в декабре. Информация опубликована в его Telegram-канале.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин рассказал о начале досудебной блокировки сайтов с рекламой финансовых пирамид, доступе к социально значимым для граждан сервисам, ответственности за продажу немаркированной продукции и начале действия мер по ограничению выбросов парниковых газов.

С декабря доступ к социально значимым сайтам, например к порталам госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг, станет бесплатным.

Сайты с рекламой финансовых пирамид будут блокироваться без судебных решений. Вступают в силу и другие законодательные нормы, связанные с финансовой сферой. Банки больше не смогут требовать наличия неснижаемого остатка на счету заемщика, а от дополнительных нефинансовых услуг можно будет отказаться в течение 14 рабочих дней после заключения кредитного договора.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий Центробанку России вводить макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов и займов. Теперь регулятор сможет вводить ограничения, устанавливая для кредитных организаций максимально допустимую долю отдельных видов продуктов: в частности, необеспеченных потребительских кредитов и займов.

Общество,Вячеслав Володин,Центральный банк России,Госдума,
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