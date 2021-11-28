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Мясников рассказал о порожденных антипрививочниками «монстрах»

Майк Габриелян
43 минуты назад

Антибиотики и антипрививочники сделали людей беззащитными перед «недобитыми монстрами» - инфекциями. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников рассказал о порожденных антипрививочниками «монстрах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Telegram-канале Мясников рассказал, что кардиологи, онкологи и психиатры «с плохо скрываемой гордостью спорят чьи болезни выкашивают больше людей». Но этот спор «происходит на крышке пороховой бочки с дымящимся фитилём и надписью "инфекции"»

«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны!» - написал Мясников.

По его словам, враг был почти побежден, его зажали в угол, «кого-то вообще извели», но человечество рано расслабилось.

«Наш враг уже не приподнимается - встает в полный рост и это уже не старые знакомые и наивные бактерии, падающие замертво при одном виде пенициллина, это монстры, которых и не выговорить и которым закусить антибиотиком только в радость!» - добавил медик.

Он отметил, что мы не замечаем «зловещей гигантской тени за спиной» и продолжаем гордо идти «со спокойной улыбкой на лице и игрушечным Кольтом в кобуре...».

Ранее главврач психиатрической больницы им. Кащенко рассказал о «дечипизаторе» - приборе, избавляющем от чипов, вживляемых во время вакцинации от COVID-19.

Общество,Александр Мясников,
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