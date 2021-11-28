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Стала известна причина смерти Александра Градского

Мослентаиещё 1
38 минут назад

Стала известная причина смерти народного артиста России, певца и композитора Александра Градского. По данным «Пятого канала», музыкант скончался от инфаркта головного мозга.

Названа причина смерти Александра Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что артист находился в нейрореанимации московской клиники. Градский скончался в 02:10 ночью в воскресенье, 28 ноября. Его госпитализировали в столичную клинику с подозрением на инсульт в пятницу, 26 ноября. Уточняется, что в сентябре текущего года композитор перенес коронавирусную инфекцию.

Стало известно о последних месяцах жизни Александра Градского

Ранее сообщалось, что 72-летнему артисту стало плохо, когда он находился дома, после чего ему потребовалась госпитализация.

Общество,Александр Градский,
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