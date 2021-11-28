Названа причина смерти Александра Градского

Сообщается, что артист находился в нейрореанимации московской клиники. Градский скончался в 02:10 ночью в воскресенье, 28 ноября. Его госпитализировали в столичную клинику с подозрением на инсульт в пятницу, 26 ноября. Уточняется, что в сентябре текущего года композитор перенес коронавирусную инфекцию.