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Стало известно о последних месяцах жизни Александра Градского

Lenta.ru
8 минут назад

Композитор и певец Александр Градский после перенесенного в сентябре 2021 года коронавируса очень плохо себя чувствовал, пишет издание Dni.ru.

Стало известно о последних месяцах жизни Александра Градского
Фото: ТАССТАСС

В конце октября он трижды вызывал скорую на дом. Однажды бригаде медиков пришлось ехать к артисту дважды. «У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома», — рассказали источники о последних месяцах жизни певца. Градский часто жаловался близким на боли в ногах.

Композитору стало плохо 26 ноября. Он потерял сознание и не приходил в себя в течение часа. Давление Градского упало и его доставили в больницу с подозрением на инсульт. Врачи проверяли его мозговое кровообращение, делали МРТ и оказывали всю необходимую помощь. Спасти пациента не удалось.

Утром в воскресенье, 28 ноября, стало известно, что артист скончался в возрасте 72 лет.

Общество,Александр Градский,Дни.Ру,
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