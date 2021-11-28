Умер народный артист России Александр Градский

В возрасте 72 лет скончался российский певец и композитор, народный артист России Александр Градский, сообщает «Лента.ру».

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27 ноября стало известно, что мужчина был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после того, как он перенес в сентябре коронавирус. Градский почти перестал вставать с постели и жаловался на боли в ногах.

Ранее он попросил родных помочь ему добраться до ванной комнаты. В этот момент ему стало плохо — музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа. Сообщалось, что у артиста проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал домой медиков.

Градский жаловался на головокружение, но отказался ехать в больницу, когда врачи обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим композитор проходил лечение на дому.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. Он был одним из основоположников русского рока. Первую сольную пластинку музыкант выпустил в 1973 году. С 2017 года артист был наставником на шоу «Первого канала» «Голос».