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«Издевались»: главврач больницы Филатова о визите антиваксеров

Елена Прошина
16 минут назад

Противники вакцинации от COVID-19 посетили «красную зону» московской ГКБ №15 имени Филатова, однако сотрудникам не удалось выстроить с ними диалог, сообщают «Известия» со ссылкой на главного врача больницы Валерия Вечорко.

«Издевались»: главврач больницы Филатова о визите антиваксеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Договорились, что они к нам приедут и мы, в общем, покажем работу изнутри, как у нас всё это происходит, как работают наши сотрудники, как лечатся пациенты», — сказал он.

При этом медик отметил, что «это бесполезно», так как «диалога нет», а присутствует «один негатив».

Как напомнил главврач, противников вакцинации от COVID-19 сотрудники больницы просили надеть защитные маски для посещения «красной зоны», однако большая часть из них отказалась. Согласившиеся надеть средства защиты провели в больнице полтора-два часа, однако вели себя вызывающе. Так, антипрививочники смеялись, шутили и пытались убеждать медиков, что больных коронавирусом нужно лечить пенициллином.

«Они просто издевались», - сказал Вечорко.

Несколько дней назад российские врачи 11 больниц написали открытое письмо противникам вакцинации. Они предложили лично посетить «красные зоны» больниц и своими глазами увидеть больных коронавирусом пациентов.

27 ноября больницу до завершения экскурсии покинули блогеры-антиваксеры Недиман Непетрович и Антон Тарасов. Они отказались выполнять требования администрации учреждения, заявив о нежелании надевать средства защиты. Также они не стали подписывать обязательное согласие на посещение отделения с больными.

Общество,Валерий Вечорко,Антон Тарасов,газета "Известия",
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