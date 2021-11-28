Биолог оценила устойчивость «Спутника V» к омикрон-штамму

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник», вероятно, лучше защищает от нового штамма коронавируса «Омикрон», чем другие препараты. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона , доктор биологических наук Анча Баранова .

«У „Спутника“ дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины, но разница может оказаться очень небольшой», — рассказала Анча Баранова в беседе с ТАСС .

По ее словам, американская фармацевтическая компания Pfizer в ближайшие две недели предоставит данные, насколько слабее взаимодействие «Омикрона» с антителами. Эти данные будут приближенно актуальны для «Спутника» из-за того, что во всех вакцинах используются примерно одинаковые гены, отметила биолог.