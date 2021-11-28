Биолог оценила устойчивость «Спутника V» к омикрон-штамму

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник», вероятно, лучше защищает от нового штамма коронавируса «Омикрон», чем другие препараты. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
«У „Спутника“ дела могут обстоять несколько получше, на некоторые проценты. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины, но разница может оказаться очень небольшой», — рассказала Анча Баранова в беседе с ТАСС.
По ее словам, американская фармацевтическая компания Pfizer в ближайшие две недели предоставит данные, насколько слабее взаимодействие «Омикрона» с антителами. Эти данные будут приближенно актуальны для «Спутника» из-за того, что во всех вакцинах используются примерно одинаковые гены, отметила биолог.