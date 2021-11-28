Россия ограничила въезд для граждан ряда стран

Власти приняли решение ограничить возможность въезда на территорию России для граждан некоторых стран Африки, а также для жителей Гонконга. Такие меры были введены в связи с распространением на данных территориях нового штамма коронавируса - «омикрон».

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Ограничение вступило в силу с полночи с субботы на воскресенье. Среди стран, граждан которых временно не будут пускать в РФ, оказались Танзания, ЮАР, Лесото, Ботсвана, Намибия, Мозамбик, Зимбабве, Эсватини и Республика Мадагаскар. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также новые правила коснутся иностранных граждан, в течение последних десяти дней побывавших в указанных государствах. Как указали в организации, на сегодняшний день случаев заражения омикрон-штаммом в Российской Федерации зафиксировано не было.