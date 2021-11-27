Главврач Боткинской больницы обвинил Лозу в нарушении своего обещании

Музыкант Юрий Лоза не приехал в «красную зону» инфекционной больницы имени Боткина. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Гусев, передает РЕН ТВ.
По его словам, утром Лоза подтвердил, что приедет, но не приехал и теперь не отвечает на звонки.
Медик отметил, что в больнице не преследовали цель убедить музыканта привиться.
«Была цель объяснить ему, что не надо вот эту ложную, непроверенную антивакцинальную информацию транслировать среди тех людей, которые его слушают», — сказал врач.
По словам Гусева, к мнению музыканта прислушались бы тысячи непривитых людей, которые общаются с ним в соцсетях.
Ранее несколько главврачей написали письмо знаменитостям, выступающим против ограничения прав невакцинированых граждан.
Их пригласили на экскурсию по «красным зонам» ковидных госпиталей.
Письмо в частности было адресовано актрисе Марии Шукшиной, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову, заместителю председателя Госдумы Петру Толстому, депутату Вячеславу Лысакову, лидеру движения "Суть времени" Сергею Кургиняну, актерам Оскаре Кучере и Егору Бероеву, а также музыкантам Константину Кинчеву, Кате Лель, Наталье Ветлицкой и Юрию Лозе.