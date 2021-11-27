Главврач Боткинской больницы обвинил Лозу в нарушении своего обещании

Музыкант Юрий Лоза не приехал в «красную зону» инфекционной больницы имени Боткина. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Гусев, передает РЕН ТВ.

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По его словам, утром Лоза подтвердил, что приедет, но не приехал и теперь не отвечает на звонки.

Медик отметил, что в больнице не преследовали цель убедить музыканта привиться.

«Была цель объяснить ему, что не надо вот эту ложную, непроверенную антивакцинальную информацию транслировать среди тех людей, которые его слушают», — сказал врач.

По словам Гусева, к мнению музыканта прислушались бы тысячи непривитых людей, которые общаются с ним в соцсетях.

Ранее несколько главврачей написали письмо знаменитостям, выступающим против ограничения прав невакцинированых граждан.