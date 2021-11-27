Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виктор Терехов

Виктор Иванович Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Но так как мать записала его только 3 января, в официальных биографиях указана эта дата рождения - 3 января 1935 года. В 1958 году окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С начала 60-х годов - актер "Ленфильма".