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В Госдуме предложили новое поощрение для желающих привиться россиян

Майк Габриелян
1 час назад

В Госдуме предложили новое поощрение для россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса. Об инициативе рассказал первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, передает Радио Sputnik.

В Госдуме предложили новое поощрение для желающих привиться россиян
Фото: ТАССТАСС

Сейчас россиянин имеет право на два выходных дня для получения первого и второго компонента вакцины от COVID-19. Тумусов предложил расширить эту практику.

«Это право стоит распространить и на те случаи, когда человек проходит ревакцинацию», сказал Тумусов.

По его словам, поскольку ревакцинироваться рекомендовано каждые шесть месяцев, сотрудникам надо предоставлять два дополнительных выходных дня в год.

Депутат сказал, что нельзя насильственно принуждать к вакцинации, вместо этого необходимо стимулировать людей.

«Предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации», - отметил Тумусов.

По закону работодатель может и не дать выходной день работнику, делающему прививку. Однако парламентарий считает, что работодатель должен понимать: если сотрудник заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя. Это ударит по экономике предприятия.

Тумусов также заявил, что вакцинация и последующая ревакцинация остаются единственным надежным способом снизить риск госпитализации с тяжелым течением COVID-19,

Ранее британские ученые предупредили о появлении нового «ботсванского» штамма коронавируса с 32 «ужасающими» мутациями.

Общество,Федот Тумусов,Госдума,ИА Sputnik,
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