В Госдуме предложили новое поощрение для желающих привиться россиян

В Госдуме предложили новое поощрение для россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса. Об инициативе рассказал первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, передает Радио Sputnik.
Сейчас россиянин имеет право на два выходных дня для получения первого и второго компонента вакцины от COVID-19. Тумусов предложил расширить эту практику.
«Это право стоит распространить и на те случаи, когда человек проходит ревакцинацию», сказал Тумусов.
По его словам, поскольку ревакцинироваться рекомендовано каждые шесть месяцев, сотрудникам надо предоставлять два дополнительных выходных дня в год.
Депутат сказал, что нельзя насильственно принуждать к вакцинации, вместо этого необходимо стимулировать людей.
«Предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации», - отметил Тумусов.
По закону работодатель может и не дать выходной день работнику, делающему прививку. Однако парламентарий считает, что работодатель должен понимать: если сотрудник заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя. Это ударит по экономике предприятия.
Тумусов также заявил, что вакцинация и последующая ревакцинация остаются единственным надежным способом снизить риск госпитализации с тяжелым течением COVID-19,
Ранее британские ученые предупредили о появлении нового «ботсванского» штамма коронавируса с 32 «ужасающими» мутациями.