«Страшнее самого ковида»: Названо смертельно опасное последствие COVID

Проблемы с сердечно-сосудистой системой и свертываемостью крови после перенесения коронавируса грозят летальным исходом. Об этом предупредил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев, передает Ura.ru.

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По словам Токарева, такие случаи не редкость. В связи с этим он рекомендовал всем переболевшим проходить углубленную диспансеризацию через месяц после перенесенного COVID-19. Это поможет выявить уже возникшие осложнения и потенциально возможные. При необходимости врачи возьмут пациента на диспансерное наблюдение и направят его на реабилитацию.

По мнению врача-терапевта Ларисы Алексеевой, постковидный синдром еще более опасен, чем сам коронавирус.

«Коллеги из „красных зон“ говорят, что постковидный синдром страшнее самого ковида во многих случаях. Сейчас даже существует постковидная диспансеризация», — отметила Алексеева.

Специалист утверждает, что сейчас данный недуг настигает практически каждого второго, учитывая тех, кто переболел в легкой форме. Появилась даже постковидная диспансеризация, добавила Алексеева.