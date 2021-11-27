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«Страшнее самого ковида»: Названо смертельно опасное последствие COVID

Ювелина Бернст
46 минут назад

Проблемы с сердечно-сосудистой системой и свертываемостью крови после перенесения коронавируса грозят летальным исходом. Об этом предупредил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев, передает Ura.ru.

«Страшнее самого ковида»: Названо смертельно опасное последствие COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Токарева, такие случаи не редкость. В связи с этим он рекомендовал всем переболевшим проходить углубленную диспансеризацию через месяц после перенесенного COVID-19. Это поможет выявить уже возникшие осложнения и потенциально возможные. При необходимости врачи возьмут пациента на диспансерное наблюдение и направят его на реабилитацию.

По мнению врача-терапевта Ларисы Алексеевой, постковидный синдром еще более опасен, чем сам коронавирус.

«Коллеги из „красных зон“ говорят, что постковидный синдром страшнее самого ковида во многих случаях. Сейчас даже существует постковидная диспансеризация», — отметила Алексеева.

Специалист утверждает, что сейчас данный недуг настигает практически каждого второго, учитывая тех, кто переболел в легкой форме. Появилась даже постковидная диспансеризация, добавила Алексеева.

Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал, что люди, перенесшие коронавирус, могут страдать от шума в ушах. Он объяснил, что это может произойти из-за инфекции и поражении слуховых нервов. То же самое происходит при COVID-19 с обонятельным нервом, что приводит к изменению обоняния и вкуса.

Общество,Сергей Токарев,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
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