В РАН раскритиковали новые правила русского языка

Орфографическая комиссия Российской академии наук раскритиковала проект новых правил русского языка от Минпросвещения, передаёт «Коммерсант». Ведомство предлагает вернуть в язык обязательную букву «ё» и использовать твёрдый знак при указании географических названий. В РАН считают, что в проекте новых правил «полностью отсутствует научный аппарат». В Минпросвещения в очередной раз пообещали учесть мнения экспертов.

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Члены орфографической комиссии РАН разместили в социальных сетях открытое письмо к Минпросвещения с просьбой отозвать проект. Под этим призывом оставили свои подписи 22 из 34 членов организации.

Утверждение проекта будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, — указано в письме.

Ранее главный редактор портала «Грамота.ру», ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова Владимир Пахомов заявил, что проект Минпросвещения по обновлению правил русского языка актуализирует многие орфографические нормы, так как правила 1956 года не затрагивают новые слова.

Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, которым будет определён полный свод правил орфографии и пунктуации, отвечающий современным нормам русского языка. При этом последний раз правила обновляли в 1956 году.