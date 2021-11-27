Пособия и кредиты: что изменится в жизни россиян в декабре

В декабре у россиян есть последний шанс подать заявление на перерасчет денежной выплаты на детей, иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и проходить медицинское обследование, а банки не смогут больше проставлять в договорах "галочки" за заемщиков. Об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

Фото: ТАСС ТАСС

Истекает срок перерасчета пособий на детей

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31 декабря истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал госуслуг.

Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребёнок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

Напомним, что новые правила господдержки малообеспеченных семей начали действовать в России с 1 апреля.

Иностранцев обяжут сдавать фото и отпечатки пальцев

МВД России с 29 декабря 2021 года начнет применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства.

Новые правила обязывают мигрантов проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и последующую биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование. Все эти процедуры необходимо пройти в течение 30 дней с даты въезда.

Иностранцев, прибывших в нашу страну без цели устроиться на работу, но на срок более 90 дней, также обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографироваться. Им будет дано на это те самые 90 дней со дня въезда.

Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат. В случае уклонения от выполнения этих требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен, а при отказе покинуть страны иностранцы будут депортированы.

От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Республики Беларусь и иностранцы в возрасте до 6 лет.

Граждане смогут зарегистрировать детей в любом ЗАГСе страны

В декабре в России начнет действовать экстерриториальный принцип работы органов записи актов гражданского состояния - граждане смогут обратиться для регистрации в любой ЗАГС. Так, например, оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки.

"Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение", - отметил ранее министр юстиции Константин Чуйченко.

Теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи.

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться в тех случаях, когда необходимо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака.

Банкам запретили проставлять в договорах "галочки" за заемщиков

С 30 декабря банкам будет запрещено заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Свое согласие на них заемщик должен будет подтвердить собственноручно.

Изменения прежде всего нацелены на борьбу с проблемой навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора. Теперь законодательно запрещается типографическим способом ставить галочки напротив дополнительной услуги в договоре кредитования. Свое согласие на них заемщик должен отразить сам.

Кроме того, поправками устанавливается так называемый "период охлаждения" в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования.

ЦБ получит право на внесудебную блокировку сайтов

С 1 декабря 2021 года ЦБ получит право на внесудебную блокировку интернет-сайтов мошенников. Цель - пресечь попытки взлома информационных систем банков, профучастников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций.

Согласно новым правила, мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе регулятора во внесудебном порядке в течение нескольких дней.

Как ранее рассказал в интервью "РГ" зампред Банка России Герман Зубарев, интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в социальных сетях и т.п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт, по итогам первого полугодия 2021 года оказались на втором месте по числу атак (на них пришлось 10% нападений).

С начала года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более 2,2 тысячи мошеннических интернет-ресурсах с целью их проверки и последующего ограничения доступа к этим сайтам.

Вступает в силу закон об ограничении выбросов парниковых газов

В конце декабря вступает в силу закон об ограничении выбросов парниковых газов. Документ предполагает, в частности, обязательную углеродную отчетность.

Пока речь идет о крупнейших эмитентах выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться нужно будет с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, должны будут предоставлять отчетность с 1 января 2025 года.

Этот закон станет базой для углеродного регулирования в стране, считают в Минэкономразвития. Он предусматривает введение обязательной отчетности по выбросам, позволяет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими.

Россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сайтам

С 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам услуги по доступу в интернет (исключение - оказание услуги с использованием спутниковых сетей связи), обязаны бесплатно обеспечивать доступ к сайтам, информационным системам и программам, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе "Ростелекома", использование опции потребует ее активации абонентом. "Абоненту нужно в личном кабинете активировать опцию "Социальный интернет". Доступ в личный кабинет предоставляется даже при нулевом или отрицательном балансе", - сообщили в компании.

В список сайтов с бесплатным доступом входят портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. Список не является окончательным и может корректироваться.

Операторы начнут блокировать "серые" корпоративные SIM-карты

С 1 декабря операторы связи обязаны проверять в ЕСИА информацию, внесенную юридическими лицами и ИП, являющимися корпоративными абонентами, о физических лицах - пользователях услуг связи. В случае несовпадения или отсутствии информации - блокировать такие SIM-карты.

Передать информацию компания должна была в личном кабинете на сайте оператора. Затем пользователю SIM-карты должен был прийти запрос на подтверждение.

Если запрос на SIM-карту так и не поступил, у пользователя была возможность самостоятельно внести данные о своем номере телефона и указать данные компании, предоставившей SIM-карту, - наименование или ИНН. В этом случае, если данные совпадут с информацией оператора, номер также будет активирован.

Кроме того, если у абонента нет возможности подтвердить данные через Госуслуги или компания, через которую он приобрел SIM-карту, больше не существует, можно прийти в офис оператора сотовой связи и переоформить карту.

В случае, если информация о пользователе SIM-карты не будет указана или не совпадет с имеющейся у оператора, номер будет заблокирован после 1 декабря. Как рассказали "РГ" в одном из сотовых операторов, заблокированный номер можно будет восстановить - процедура восстановления разрабатывается.

За подделку маркировки введут уголовную ответственность

С 1 декабря вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку для продажи или саму продажу товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. Наказание - штраф до 300 тыс. рублей (для продовольственных товаров - до 400 тыс. рублей). За подделку маркировки также могут приговорить к лишению свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 декабря вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. Штраф предусмотрен за:

- производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка их нанесения;

- ввод в оборот без маркировки товаров, которые требуется маркировать;

- непредоставление сведений о маркировке товаров оператору системы "Честный ЗНАК".

Кроме того, с 1 декабря обязательная маркировка вводится для скоропортящейся молочной продукции (срок годности - 40 суток и меньше) и для минеральной бутилированной воды.

Россия вводит квоты на экспорт минеральных удобрений

С 1 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года в России будет действовать квота на вывоз азотных и сложных, азотосодержащих минеральных удобрений.

Для азотных удобрений она составит не более 5,9 млн тонн, для сложных - не более 5,35 млн тонн. По оценкам Минпромторга, эти объемы сопоставимы с объемами экспорта за предыдущий период.

Причина введения квот - рост цен на газ на мировом рынке и, соответственно, цен на минудобрения, в которых доля газа доходит до 80%. Из-за роста цен на газ и уголь цены на карбамид на отдельных ключевых рынках (Китай, США, Бразилия) цены выросли почти втрое с начала года. На российском рынке цены на газ ниже, поэтому есть риск, что производители минудобрений увеличат экспорт, желая заработать больше. Квоты позволят не допустить дефицита удобрений на отечественном рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие.

Вступает в силу Базовый стандарт защиты прав клиентов НПФ

С 8 декабря 2021 года вступают в силу отдельные положения Базового стандарта защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - в частности, о предоставлении клиентам копий договора и о фиксации телефонных переговоров, электронных сообщений и хранения этих данных. По мнению ЦБ, эти нормы позволят фондам повысить уровень проверки качества оказания финансовых услуг их работниками и агентами.

Базовый стандарт ЦБ был утвержден в июне 2021 года и начал применяться с 9 сентября 2021 года. Исключения - отдельные положения, которые вступают в силу по истечении 180 дней со дня размещения документа на официальном сайте Банка России.