Гинцбург рассказал о состоянии привитых от COVID-19 детей

Назальный препарат от COVID-19 использовали для вакцинации детей. Никаких негативных эффектов не последовало. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишут РИА Новости.

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Он заявил, что сам воспользовался назальной вакциной. Новым препаратом также привились маленькие дети сотрудников центра, в том числе шестилетние. Гинцбург отметил, что никаких негативных последствий применения назальной вакцины у детей зафиксировано не было.

«Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — заявил он.

Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V» абсолютно безболезненна, а количество побочных эффектов сокращено до минимума. Он пояснил, что новый препарат был создан с целью создать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.