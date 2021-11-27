Гинцбург рассказал о состоянии привитых от COVID-19 детей

Назальный препарат от COVID-19 использовали для вакцинации детей. Никаких негативных эффектов не последовало. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишут РИА Новости.
Он заявил, что сам воспользовался назальной вакциной. Новым препаратом также привились маленькие дети сотрудников центра, в том числе шестилетние. Гинцбург отметил, что никаких негативных последствий применения назальной вакцины у детей зафиксировано не было.
«Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — заявил он.
Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V» абсолютно безболезненна, а количество побочных эффектов сокращено до минимума. Он пояснил, что новый препарат был создан с целью создать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» дает наиболее широкий ряд нейтрализующих коронавирус антител, поэтому она может быть эффективна против нового штамма из Ботсваны. Он также отметил, что необходимости модернизировать вакцину из-за нового варианта инфекции нет. Это нужно будет делать только в том случае, если эффективность вакцины снизится в десять раз.