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Россиянка отказалась от сдачи в магазине и выиграла почти 60 млн рублей

Елена Прошина
24 минуты назад

Жительница Краснодарского края выиграла почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету, купленному на сдачу в магазине. Об этом сообщила «РИА Новости» со ссылкой на «Столото».

Россиянка отказалась от сдачи в магазине и выиграла почти 60 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, девушка узнала о своем выигрыше лишь спустя несколько месяцев.

«Алена С. из Краснодарского края летом во время поездки по России оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложила ей на сдачу купить билет государственной лотереи "Спортлото 6 из 45". Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58 761 825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев», — приводится в материале комментарий «Столото».

Узнать о выигрыше жительнице Кубани помог ее номер телефона, который она оставила при покупке лотерейного билета и указала на сайте при регистрации, уточнили в компании.

«Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние. Сумма огромная. Выигрыш упал как снег на голову, и очень своевременно. Уже строю планы, как распоряжусь деньгами», — сказала победительница.

Девушка хочет оплатить на полученную в лотерее сумму высшее образование по направлению дизайна и искусства, а также отправиться в путешествие по Канаде и сделать пожертвование фонду помощи животным. Кроме того, жительница Краснодарского рая планирует отыскать продавщицу магазина и поблагодарить ее за счастливый билет.

Общество,Столото,
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