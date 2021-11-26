Россия ограничит въезд из 10 стран

Россия с 28 ноября ограничит въезд для граждан ряда иностранных государств в связи с ситуацией с коронавирусом. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, передает ТАСС.

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Речь идет об иностранцах, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

Кроме того, оперштаб поручил Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование на COVID-19 граждан России, которые прилетают из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании.

Также экспресс-тестированию подлежат иностранцы, прибывающие из Китая, Израиля и Великобритании.

Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года.