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Россия ограничит въезд из 10 стран из-за нового штамма COVID-19

Вероника Полынина
46 минут назад

Россия с 28 ноября ограничит въезд для граждан ряда иностранных государств в связи с ситуацией с коронавирусом. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, передает ТАСС.

Россия ограничит въезд из 10 стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об иностранцах, прибывающих из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

Кроме того, оперштаб поручил Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование на COVID-19 граждан России, которые прилетают из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании.

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Также экспресс-тестированию подлежат иностранцы, прибывающие из Китая, Израиля и Великобритании.

Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года.

23 ноября ученые обнаружили в ЮАР и Ботсване новый штамм коронавируса B.1.1.529, который может быть опаснее и заразнее «дельта»-штамма и оказаться устойчивым к вакцине. Несколько стран Европы также приостановили авиасообщение с ЮАР и другими африканскими странами.

Общество,Минтранс РФ,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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